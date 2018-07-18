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Сутьеска - Астана

18.07.2018, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Сутьеска - Астана
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 17:00 Астана 1:0 Сутьеска
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