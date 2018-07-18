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Русенборг - Валюр

18.07.2018, Среда, 20:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Русенборг - Валюр
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 23:00 Валюр 1:0 Русенборг
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