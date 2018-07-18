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Шериф - Торпедо

18.07.2018, Среда, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Шериф - Торпедо
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 18:30 Торпедо 2:1 Шериф
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