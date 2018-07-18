Введите ваш ник на сайте

Зриньски - Спартак Тр

18.07.2018, Среда, 20:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Зриньски - Спартак Тр
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 19:00 Спартак Тр 1:0 Зриньски
...
  • Читайте нас: 