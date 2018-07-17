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Крузейдерс - Лудогорец

17.07.2018, Вторник, 22:00 мск Белфаст, стадион Сивью Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Крузейдерс - Лудогорец
Первый матч: 0 - 7
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 20:00 Лудогорец 7:0 Крузейдерс
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