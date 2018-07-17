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Валлетта - Кукеси

17.07.2018, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Валлетта - Кукеси
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 11 июля, среда 20:00 Кукеси 0:0 Валлетта
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