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Рейнджерс - Шкупи

12.07.2018, Четверг, 21:45 мск Глазго, стадион Айброкс Лига Европы, 1 раунд , первый матч Рейнджерс - Шкупи
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вильярреал 6 2 4 0 12:5 +7 10
2. Рапид В 6 3 1 2 6:9 -3 10
3. Рейнджерс 6 1 3 2 8:8 0 6
4. Спартак М 6 1 2 3 8:12 -4 5
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