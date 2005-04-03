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ЦСКА - Локомотив

03.04.2005, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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