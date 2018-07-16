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Рандерс - Брондбю

16.07.2018, Понедельник, 21:15 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 1 тур Рандерс - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
30 октября, понедельник 21:00 Брондбю 3:1 Рандерс
5 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 0:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
30 ноября, среда 22:00 Рандерс 0:1 Брондбю
12 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Брондбю
13 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Брондбю 1:0 Рандерс
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Рандерс
20 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Рандерс 0:1 Брондбю
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Рандерс 0:1 Брондбю
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Рандерс
11 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:4 Брондбю
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Брондбю
21 тур
22 марта, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Рандерс
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 1:3 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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    Рейтинг: +46

    semenov m 16 июля 2018, 13:13

    Брондбю ТБ

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