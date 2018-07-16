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Копенгаген - Хорсенс

16.07.2018, Понедельник, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 1 тур Копенгаген - Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018)
6 тур
27 апреля, пятница 20:00 Хорсенс 2:3 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
5 тур
21 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 4:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
5 тур
12 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Хорсенс
9 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Хорсенс 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
15 марта, пятница 21:30 Копенгаген 2:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, понедельник 22:00 Хорсенс 1:0 Копенгаген
11 тур
29 сентября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Хорсенс
12 тур
17 октября, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 21:00 Хорсенс 0:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
16 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Хорсенс
7 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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