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Сендерийск - Ольборг

13.07.2018, Пятница, 21:15 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 1 тур Сендерийск - Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 20:00 Сендерийск 0:1 Ольборг
2 тур
23 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 20:00 Сендерийск 1:1 Ольборг
12 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Ольборг 0:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
15 тур
6 ноября, пятница 20:00 Сендерийск 1:2 Ольборг
11 тур
4 октября, воскресенье 14:30 Ольборг 5:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 0:3 Ольборг
22 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
1 тур
19 июля, суббота 19:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 3:2 Ольборг
13 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Сендерийск
8 тур
13 сентября, пятница 20:30 Сендерийск 1:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
13 тур
20 октября, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Сендерийск
8 тур
31 августа, пятница 20:30 Сендерийск 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Сендерийск 5:0 Ольборг
22 тур
24 марта, суббота 20:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
6 тур
22 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
12 тур
16 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
10 тур
25 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
2 апреля, пятница 18:00 Ольборг 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, суббота 19:00 Сендерийск 2:0 Ольборг
5 тур
15 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:0 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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