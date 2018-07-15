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Главный судья:
Алиреза Фагани (Кашмер)
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Бельгия - Англия

14.07.2018, Суббота, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, Матч за 3-е место Бельгия - Англия
Чемпионат мира 2018, группа G
Групповой этап, 3 тур
28 июня, четверг 21:00 Англия 0:1 Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

2 июня, суббота 20:15 Англия 1:0 Бельгия
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 3 3 0 0 9:2 +7 9
2. Англия 3 2 0 1 8:3 +5 6
3. Тунис 3 1 0 2 5:8 -3 3
4. Панама 3 0 0 3 2:11 -9 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 июля 2018, 08:50

    бельгийцев с заслуженной победой!!!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 июля 2018, 19:22

    Молодцы Бельгия! Намного ярко и интересно играли! Ставил на них!

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 14 июля 2018, 19:22

    Красавчики. Англичане реально даже полуфинал не заслужили

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 14 июля 2018, 18:03

    Давайте бельгийцы, тащите! )

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 14 июля 2018, 17:35

    Я за Бельгию, точнее, ПРОТИВ подпиндосников.

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 14 июля 2018, 16:12

    1-2 Англия!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 июля 2018, 16:03

    Я за красных дьяволов!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 14 июля 2018, 13:32

    Бельгия возьмет третье место

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    Рейтинг: +46

    semenov m 14 июля 2018, 05:18

    П1 ТБ

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