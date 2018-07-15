Бельгия - Англия

бельгийцев с заслуженной победой!!!
|Групповой этап, 3 тур
|28 июня, четверг
|21:00
|Англия
|0:1
|Бельгия
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|2.
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8:3
|+5
|6
|3.
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5:8
|-3
|3
|4.
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2:11
|-9
|0
бельгийцев с заслуженной победой!!!
Молодцы Бельгия! Намного ярко и интересно играли! Ставил на них!
Я за Бельгию, точнее, ПРОТИВ подпиндосников.
1-2 Англия!
Я за красных дьяволов!
Бельгия возьмет третье место
П1 ТБ