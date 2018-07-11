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Лудогорец - Крузейдерс

11.07.2018, Среда, 20:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Лудогорец - Крузейдерс
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