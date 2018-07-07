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Динамо-Брест - Неман

07.07.2018, Суббота, 20:45 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Динамо-Брест - Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
4 ноября, суббота 19:00 Неман 0:2 Динамо-Брест
13 тур
21 июня, среда 20:00 Динамо-Брест 0:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
19 августа, пятница 18:30 Неман 0:4 Динамо-Брест
4 тур
23 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
26 октября, понедельник 18:30 Неман 2:1 Динамо-Брест
11 тур
21 июня, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 1:3 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
31 тур
23 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 0:1 Неман
26 тур
4 октября, суббота 20:00 Неман 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 Неман
10 тур
1 июня, воскресенье 20:00 Неман 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
3 тур
13 апреля, суббота 17:00 Неман 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Неман 3:0 Динамо-Брест
15 тур
23 июня, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
4 тур
10 апреля, вторник 20:00 Неман 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Неман
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Неман 2:3 Динамо-Брест
9 тур
11 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:30 Динамо-Брест 2:1 Неман
16 тур
23 июня, среда 19:30 Динамо-Брест 4:0 Неман
5 тур
24 апреля, суббота 20:30 Неман 0:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 19:30 Динамо-Брест 2:0 Неман
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Неман 0:1 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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