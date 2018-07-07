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Минск - Шахтер

07.07.2018, Суббота, 17:15 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Минск - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 3:0 Минск
3 тур
15 апреля, суббота 17:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Минск
10 тур
5 июня, воскресенье 19:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Минск 3:0 Шахтер
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Шахтер 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Минск
10 тур
22 мая, среда 19:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Шахтер 0:2 Минск
15 тур
23 июня, суббота 18:00 Минск 0:2 Шахтер
4 тур
10 апреля, вторник 19:00 Шахтер 7:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Шахтер
16 тур
4 июля, понедельник 19:00 Минск 0:1 Шахтер
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Шахтер 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Минск 1:2 Шахтер
18 тур
4 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
7 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Минск 0:2 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Минск 1:1 Шахтер
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Шахтер 0:5 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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    Рейтинг: +46

    semenov m 7 июля 2018, 10:16

    П2

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