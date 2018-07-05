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Тобол - Астана

05.07.2018, Четверг, 15:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Тобол - Астана
Казахстан. Премьер-лига 2018
7 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
29 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Тобол 1:1 Астана
21 тур
22 июля, суббота 15:00 Астана 2:0 Тобол
11 тур
6 мая, суббота 13:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Тобол 1:2 Астана
6 тур
17 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
10 июля, пятница 16:00 Тобол 1:1 Астана
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Астана 4:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 14:00 Тобол 1:1 Астана
6 тур
13 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
22 тур
4 августа, воскресенье 15:00 Астана 2:1 Тобол
1 тур
9 марта, суббота 13:00 Тобол 5:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2012
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Астана 1:1 Тобол
6 тур
15 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 3:2 Астана
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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    Рейтинг: +46

    semenov m 5 июля 2018, 08:27

    П2 ТМ

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