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Акжайык - Тобол

01.07.2018, Воскресенье, 15:00 мск Уральск, стадион Стадион имени Петра Атояна Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Акжайык - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
6 тур
22 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 1:1 Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2017
25 тур
26 августа, суббота 15:00 Тобол 2:0 Акжайык
20 тур
15 июля, суббота 15:00 Тобол 2:0 Акжайык
10 тур
2 мая, вторник 15:00 Акжайык 1:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
30 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Тобол 0:1 Акжайык
26 тур
10 сентября, суббота 15:30 Акжайык 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
22 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Акжайык 0:5 Тобол
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Тобол 1:0 Акжайык
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Тобол 2:0 Акжайык
5 тур
21 сентября, суббота 16:00 Акжайык 1:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Акжайык 1:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Тобол 6:0 Акжайык
13 тур
16 июня, суббота 18:00 Акжайык 2:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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