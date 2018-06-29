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Гомель - Динамо-Брест

29.06.2018, Пятница, 20:45 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Гомель - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 0:1 Динамо-Брест
15 тур
1 июля, суббота 18:30 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
19 октября, понедельник 18:00 Динамо-Брест 0:4 Гомель
10 тур
17 июня, среда 18:30 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Гомель 6:3 Динамо-Брест
2 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, среда 19:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
20 тур
1 ноября, четверг 18:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
24 тур
15 сентября, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:1 Гомель
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Динамо-Брест 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Гомель
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 1:2 Гомель
4 тур
15 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Динамо-Брест
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 3:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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