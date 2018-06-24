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БАТЭ - Шахтер

24.06.2018, Воскресенье, 18:45 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 13 тур БАТЭ - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 0:4 БАТЭ
5 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:30 Шахтер 0:2 БАТЭ
2 тур
11 апреля, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
12 сентября, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Шахтер
6 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2015

14 марта, суббота 15:00 Шахтер 0:0
(0:3)п		 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 1:1 Шахтер
27 тур
16 октября, четверг 20:00 Шахтер 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 20:00 БАТЭ 0:0 Шахтер
1 тур
29 марта, суббота 14:30 Шахтер 2:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
24 тур
21 сентября, суббота 19:00 Шахтер 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Шахтер
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Шахтер
18 тур
7 июля, суббота 18:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
7 тур
28 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
18 тур
29 июня, среда 00:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
7 тур
30 апреля, суббота 18:00 Шахтер 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 1:2 Шахтер
21 тур
14 августа, суббота 21:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
10 тур
15 мая, суббота 18:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
10 тур
27 мая, среда 00:00 БАТЭ 2:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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