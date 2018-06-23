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Тобол - Актобе

23.06.2018, Суббота, 15:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Тобол - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
30 тур
20 сентября, среда 17:00 Актобе 1:0 Тобол
12 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Тобол
2 тур
12 марта, воскресенье 11:00 Тобол 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
15 тур
11 июня, суббота 17:00 Актобе 0:1 Тобол
5 тур
13 апреля, среда 14:00 Тобол 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 16:30 Актобе 2:1 Тобол
7 тур
15 апреля, среда 15:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
20 тур
11 июля, пятница 19:00 Актобе 3:1 Тобол
10 тур
6 мая, вторник 17:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
19 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Тобол 1:0 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
21 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Актобе
9 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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