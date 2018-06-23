Введите ваш ник на сайте

Минск - Гомель

23.06.2018, Суббота, 18:45 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Минск - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Минск 0:2 Гомель
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Гомель 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
14 сентября, понедельник 19:30 Минск 1:0 Гомель
6 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Гомель 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Гомель 1:0 Минск
10 тур
31 мая, суббота 18:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
31 мая, пятница 20:30 Гомель 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
29 сентября, суббота 21:15 Минск 1:1 Гомель
18 тур
8 июля, воскресенье 18:00 Гомель 2:2 Минск
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Минск
20 тур
8 августа, понедельник 17:00 Гомель 2:1 Минск
9 тур
11 мая, среда 00:00 Минск 2:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Гомель 1:3 Минск
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Минск 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 