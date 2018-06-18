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Динамо - Витебск

18.06.2018, Понедельник, 17:00 мск Минск, стадион Трактор Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Динамо - Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:4 Динамо
15 тур
2 июля, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Витебск 0:2 Динамо
9 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Динамо 0:0 Витебск
7 тур
23 мая, суббота 15:00 Витебск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Витебск
22 тур
20 августа, суббота 18:00 Динамо 2:2 Витебск
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Витебск 1:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Витебск
17 тур
27 июня, воскресенье 20:00 Витебск 3:1 Динамо
6 тур
28 апреля, среда 18:30 Динамо 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 19:30 Витебск 2:3 Динамо
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо 2:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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