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Неман - БАТЭ

17.06.2018, Воскресенье, 20:45 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Неман - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 3:1 Неман
14 тур
25 июня, воскресенье 20:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 4:0 Неман
7 тур
12 мая, четверг 20:30 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 19:30 БАТЭ 7:1 Неман
4 тур
4 мая, понедельник 19:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Неман 1:2 БАТЭ
11 тур
7 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Неман 1:0 БАТЭ
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Неман
4 тур
17 апреля, среда 20:00 Неман 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
28 сентября, пятница 19:00 БАТЭ 5:1 Неман
16 тур
27 июня, среда 20:00 Неман 1:2 БАТЭ
5 тур
14 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 18 июня 2018, 08:37

    норм развязка

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