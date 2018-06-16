Вальядолид - Нумансия

|Плей-офф, Финал
первый матч
|13 июня, среда
|21:30
|Нумансия
|0:3
|Вальядолид
|Плей-офф, Финал
первый матч
|13 июня, среда
|21:30
|Нумансия
|0:3
|Вальядолид
|38 тур
|5 мая, суббота
|17:00
|Нумансия
|0:1
|Вальядолид
|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Вальядолид
|2:3
|Нумансия
|36 тур
|29 апреля, суббота
|19:00
|Вальядолид
|1:1
|Нумансия
|15 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Нумансия
|2:1
|Вальядолид
|26 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|2:2
|Нумансия
|5 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Нумансия
|2:2
|Вальядолид
|29 тур
|14 марта, суббота
|23:30
|Вальядолид
|4:0
|Нумансия
|8 тур
|11 октября, суббота
|23:00
|Нумансия
|0:1
|Вальядолид
|35 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:0
|Нумансия
|16 тур
|21 декабря, воскресенье
|19:00
|Нумансия
|4:3
|Вальядолид