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Вальядолид - Нумансия

16.06.2018, Суббота, 21:30 мск Вальядолид, стадион Хосе Соррилья Испания. Сегунда, Финал , ответный матч Вальядолид - Нумансия
Первый матч: 3 - 0
Испания. Сегунда (2017/2018)
Плей-офф, Финал
первый матч		 13 июня, среда 21:30 Нумансия 0:3 Вальядолид
Испания. Сегунда (2017/2018)
38 тур
5 мая, суббота 17:00 Нумансия 0:1 Вальядолид
17 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Вальядолид 2:3 Нумансия
Испания. Сегунда (2016/2017)
36 тур
29 апреля, суббота 19:00 Вальядолид 1:1 Нумансия
15 тур
19 ноября, суббота 18:00 Нумансия 2:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2015/2016)
26 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:2 Нумансия
5 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Нумансия 2:2 Вальядолид
Испания. Сегунда (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 23:30 Вальядолид 4:0 Нумансия
8 тур
11 октября, суббота 23:00 Нумансия 0:1 Вальядолид
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Нумансия
16 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Нумансия 4:3 Вальядолид
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