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Монреаль Импакт - Орландо Сити

14.06.2018, Четверг, 02:30 мск Монреаль, стадион Сапуто США. МЛС Монреаль Импакт - Орландо Сити
США. МЛС 2017

6 августа, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити

18 июня, воскресенье 02:30 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт
США. МЛС 2016

2 октября, воскресенье 20:00 Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт

8 сентября, четверг 02:30 Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити

22 мая, воскресенье 02:30 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2015

4 октября, воскресенье 02:30 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт

21 июня, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

28 марта, суббота 23:00 Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 22 5 7 62:33 +29 71
2. Атланта Юнайтед 34 21 6 7 70:44 +26 69
3. Cпортинг КС 34 18 8 8 65:40 +25 62
4. Сиэтл 34 18 5 11 52:37 +15 59
5. Даллас 34 16 9 9 52:44 +8 57
6. Лос-Анджелес 33 16 8 9 68:52 +16 56
7. Нью-Йорк Сити 34 16 8 10 59:45 +14 56
8. Портленд 33 15 8 10 54:48 +6 53
9. Ди Си Юнайтед 34 14 9 11 60:50 +10 51
10. Коламбус 34 14 9 11 43:45 -2 51
11. Филадельфия 34 15 5 14 49:50 -1 50
12. Реал Солт-Лейк 34 14 7 13 55:58 -3 49
13. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 66:64 +2 48
14. Ванкувер Уайткепс 34 13 8 13 54:67 -13 47
15. Монреаль Импакт 34 14 4 16 47:53 -6 46
16. Нью-Инглэнд 34 10 11 13 49:55 -6 41
17. Динамо Хью 34 10 8 16 58:58 0 38
18. Торонто 34 10 6 18 59:64 -5 36
19. Миннесота Юнайтед 34 11 3 20 49:71 -22 36
20. Чикаго Файр 34 8 8 18 48:61 -13 32
21. Колорадо 34 8 7 19 36:63 -27 31
22. Орландо Сити 34 8 4 22 43:74 -31 28
23. Сан-Хосе 34 4 9 21 49:71 -22 21
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