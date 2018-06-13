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Шахтер - Торпедо-БелАЗ

13.06.2018, Среда, 17:00 мск Солигорск, стадион Строитель Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Торпедо-БелАЗ
14 тур
24 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
15 тур
4 июля, понедельник 19:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
26 сентября, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Шахтер
8 тур
30 мая, суббота 18:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 Шахтер 0:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
4 октября, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 21:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
7 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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