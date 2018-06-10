Спортинг - Вальядолид

|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|7 июня, четверг
|21:30
|Вальядолид
|3:1
|Спортинг
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|7 июня, четверг
|21:30
|Вальядолид
|3:1
|Спортинг
|35 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Вальядолид
|0:1
|Спортинг
|14 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:30
|Спортинг
|1:1
|Вальядолид
|27 тур
|28 февраля, суббота
|20:00
|Вальядолид
|3:0
|Спортинг
|6 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|1:1
|Вальядолид
|34 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|0:2
|Вальядолид
|15 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|2:1
|Спортинг
|37 тур
|23 мая, суббота
|23:00
|Вальядолид
|1:2
|Спортинг
|18 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|2:1
|Вальядолид
|1/8 финала
ответный матч
|14 января, среда
|22:00
|Вальядолид
|2:1
|Спортинг
|1/8 финала
первый матч
|7 января, среда
|23:00
|Спортинг
|3:1
|Вальядолид