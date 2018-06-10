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Спортинг - Вальядолид

10.06.2018, Воскресенье, 21:30 мск Хихон, стадион Эль Молинон Испания. Сегунда, 1/2 финала , ответный матч Спортинг - Вальядолид
Первый матч: 1 - 3
Испания. Сегунда (2017/2018)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 7 июня, четверг 21:30 Вальядолид 3:1 Спортинг
Испания. Сегунда (2017/2018)
35 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Вальядолид 0:1 Спортинг
14 тур
12 ноября, воскресенье 22:30 Спортинг 1:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 20:00 Вальядолид 3:0 Спортинг
6 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Спортинг 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Спортинг 0:2 Вальядолид
15 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Спортинг
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Вальядолид 1:2 Спортинг
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Спортинг 2:1 Вальядолид
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Вальядолид 2:1 Спортинг
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Спортинг 3:1 Вальядолид
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