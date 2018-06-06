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Белоруссия - Венгрия

06.06.2018, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Белоруссия - Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 20:00 Венгрия 1:1 Белоруссия
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