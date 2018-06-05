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Румыния - Финляндия

05.06.2018, Вторник, 20:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Финляндия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F
9 тур
8 октября, четверг 21:45 Румыния 1:1 Финляндия
3 тур
14 октября, вторник 22:45 Финляндия 0:2 Румыния
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