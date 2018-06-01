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Динамо - Минск

01.06.2018, Пятница, 18:45 мск Минск, стадион Трактор Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Динамо - Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
16 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Минск
7 тур
10 мая, среда 19:30 Минск 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Динамо
11 тур
10 июня, пятница 19:00 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо 1:1 Минск
5 тур
11 мая, понедельник 18:00 Минск 0:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
29 июня, воскресенье 16:00 Минск 0:2 Динамо
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Минск 1:2 Динамо
2 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 16:00 Минск 0:2 Динамо
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Динамо 1:0 Минск
3 тур
6 апреля, пятница 21:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо 3:4 Минск
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Минск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
13 тур
9 июня, среда 19:00 Минск 0:2 Динамо
2 тур
10 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
1 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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