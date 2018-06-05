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Люксембург - Грузия

05.06.2018, Вторник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Люксембург - Грузия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Люксембург 1:2 Грузия
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