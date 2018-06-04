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Сербия - Чили

04.06.2018, Понедельник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сербия - Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 23:00 Чили 1:3 Сербия
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