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Актобе - Иртыш

27.05.2018, Воскресенье, 17:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Актобе - Иртыш
Казахстан. Премьер-лига 2018
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Иртыш 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
31 тур
21 октября, суббота 12:00 Иртыш 1:1 Актобе
14 тур
27 мая, суббота 16:00 Актобе 1:2 Иртыш
4 тур
31 марта, пятница 14:00 Иртыш 1:3 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
29 тур
1 октября, суббота 14:00 Иртыш 5:1 Актобе
25 тур
26 августа, пятница 17:00 Актобе 1:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Иртыш 4:1 Актобе
6 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 1:1 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
29 тур
17 октября, суббота 14:00 Актобе 3:2 Иртыш
25 тур
12 сентября, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Иртыш 1:0 Актобе
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Актобе 2:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Иртыш 1:1 Актобе
11 тур
10 мая, суббота 17:00 Актобе 3:0 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
5 октября, суббота 15:30 Актобе 3:1 Иртыш
3 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Иртыш 4:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Актобе 3:0 Иртыш
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Иртыш
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Иртыш 1:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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