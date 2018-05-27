Актобе - Иртыш

|2 тур
|17 марта, суббота
|12:00
|Иртыш
|2:1
|Актобе
|31 тур
|21 октября, суббота
|12:00
|Иртыш
|1:1
|Актобе
|14 тур
|27 мая, суббота
|16:00
|Актобе
|1:2
|Иртыш
|4 тур
|31 марта, пятница
|14:00
|Иртыш
|1:3
|Актобе
|29 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Актобе
|3:2
|Иртыш
|25 тур
|12 сентября, суббота
|14:00
|Иртыш
|1:0
|Актобе
|7 тур
|5 октября, суббота
|15:30
|Актобе
|3:1
|Иртыш
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Иртыш
|4:0
|Актобе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Астана
|33
|24
|5
|4
|66:22
|+44
|77
|2.
|Кайрат
|33
|19
|5
|9
|60:33
|+27
|62
|3.
|Тобол
|33
|15
|8
|10
|36:30
|+6
|53
|4.
|Актобе
|33
|13
|9
|11
|51:47
|+4
|48
|5.
|Ордабасы
|33
|13
|7
|13
|38:44
|-6
|46
|6.
|Кайсар
|33
|11
|12
|10
|35:31
|+4
|45
|7.
|Жетысу
|33
|11
|10
|12
|36:40
|-4
|43
|8.
|Шахтер Кр
|33
|8
|12
|13
|29:36
|-7
|36
|9.
|Атырау
|33
|9
|9
|15
|34:47
|-13
|36
|10.
|Кызыл-Жар
|33
|10
|5
|18
|27:48
|-21
|35
|11.
|Иртыш
|33
|10
|5
|18
|28:45
|-17
|35
|12.
|Акжайык
|33
|7
|9
|17
|31:48
|-17
|30