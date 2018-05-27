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Шахтер - Тобол

27.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Шахтер - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Тобол 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Тобол 1:2 Шахтер
7 тур
16 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
29 тур
1 октября, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Тобол
25 тур
26 августа, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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