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Шахтер - Гомель

27.05.2018, Воскресенье, 18:00 мск Солигорск, стадион Строитель Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Шахтер - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
7 августа, понедельник 18:30 Гомель 0:0 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Шахтер 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 4:1 Гомель
4 тур
4 мая, понедельник 19:30 Гомель 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
8 ноября, суббота 15:00 Шахтер 3:0 Гомель
25 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Шахтер 0:1 Гомель
9 тур
26 мая, понедельник 20:00 Гомель 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:3 Шахтер
26 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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