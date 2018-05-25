Копенгаген - Орхус

|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Орхус
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Орхус
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|11 тур
|24 сентября, суббота
|16:30
|Копенгаген
|2:0
|Орхус
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Орхус
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:2
|Орхус
|26 тур
|13 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Орхус
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|19 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:0
|Орхус
|5 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5