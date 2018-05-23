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Динамо - БАТЭ

23.05.2018, Среда, 19:15 мск Минск, стадион Трактор Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Динамо - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 БАТЭ
9 тур
20 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 БАТЭ
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 3:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 20:15 БАТЭ 0:1 Динамо
2 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:2 БАТЭ
24 тур
22 сентября, понедельник 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
13 августа, среда 19:30 Динамо 0:2 БАТЭ
8 тур
15 мая, четверг 19:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 БАТЭ
26 тур
5 октября, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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