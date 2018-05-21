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Гомель - Неман

21.05.2018, Понедельник, 20:45 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Гомель - Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
21 октября, суббота 15:10 Неман 3:0 Гомель
11 тур
3 июня, суббота 18:30 Гомель 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Неман 1:0 Гомель
2 тур
18 апреля, суббота 17:00 Гомель 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Гомель 0:2 Неман
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Неман 1:2 Гомель
25 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Гомель 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 20:00 Неман 2:0 Гомель
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Гомель 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Гомель 0:1 Неман
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Гомель 1:1 Неман
11 тур
18 мая, пятница 19:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Неман 2:2 Гомель
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Гомель 1:0 Неман
10 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Неман 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:3 Неман
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Неман 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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