Введите ваш ник на сайте

Витебск - Торпедо-БелАЗ

21.05.2018, Понедельник, 18:45 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Витебск - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
19 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
4 тур
21 апреля, пятница 18:30 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
9 сентября, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Витебск
6 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
27 июня, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 16:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Витебск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
31 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Витебск
9 тур
11 мая, вторник 15:00 Витебск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 