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Днепр - Минск

20.05.2018, Воскресенье, 17:15 мск Могилев, стадион Спартак Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Днепр - Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
30 сентября, суббота 18:00 Днепр 1:1 Минск
9 тур
20 мая, суббота 16:00 Минск 0:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
30 тур
8 ноября, суббота 14:00 Днепр 0:2 Минск
25 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Минск 2:1 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
12 июля, суббота 19:00 Минск 1:0 Днепр
6 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
32 тур
30 ноября, суббота 14:00 Минск 1:0 Днепр
27 тур
19 октября, суббота 16:00 Днепр 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Днепр 2:2 Минск
8 тур
11 мая, суббота 18:00 Минск 1:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Днепр 1:0 Минск
12 тур
27 мая, пятница 20:00 Минск 1:3 Днепр
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Днепр 0:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Днепр 3:0 Минск
12 тур
5 июня, суббота 19:00 Днепр 1:5 Минск
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Минск 2:1 Днепр
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
24 октября, суббота 15:00 Минск 2:1 Днепр
11 тур
27 июня, суббота 00:00 Днепр 3:2 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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