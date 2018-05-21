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Брондбю - Ольборг

21.05.2018, Понедельник, 19:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Плей-офф, 10 тур Брондбю - Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
1 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Ольборг 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
18 февраля, воскресенье 20:00 Ольборг 1:1 Брондбю
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ольборг 3:0 Брондбю
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Ольборг
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Ольборг
18 тур
22 февраля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Брондбю
10 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:0 Брондбю
19 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Брондбю 2:2 Ольборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:1 Брондбю
12 тур
7 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 1:3 Ольборг
2 тур
22 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Брондбю
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:2 Ольборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Ольборг
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
4 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Ольборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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