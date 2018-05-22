Сендерийск - Орхус

|1/2 финала
первый матч
|19 мая, суббота
|17:00
|Орхус
|2:2
|Сендерийск
|1/2 финала
первый матч
|19 мая, суббота
|17:00
|Орхус
|2:2
|Сендерийск
|21 тур
|19 февраля, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:0
|Сендерийск
|4 тур
|7 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|3:0
|Орхус
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|1:2
|Орхус
|24 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Сендерийск
|2:2
|Орхус
|14 тур
|2 ноября, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:0
|Сендерийск
|9 тур
|18 сентября, пятница
|19:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:3
|Сендерийск
|20 тур
|1 марта, суббота
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Орхус
|6 тур
|23 августа, пятница
|20:30
|Орхус
|3:1
|Сендерийск
|31 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Сендерийск
|12 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:3
|Орхус
|10 тур
|21 сентября, пятница
|20:30
|Орхус
|2:2
|Сендерийск
|23 тур
|2 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:3
|Сендерийск
|15 тур
|7 ноября, понедельник
|22:00
|Сендерийск
|1:1
|Орхус
|4 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Орхус
|31 тур
|6 мая, четверг
|22:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|19 октября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:0
|Орхус
|11 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Орхус
|11
|7
|1
|3
|23:17
|+6
|22
|2.
|Хобро
|8
|5
|0
|3
|11:9
|+2
|15
|3.
|Сендерийск
|10
|4
|2
|4
|11:13
|-2
|14
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|15:12
|+3
|11
|5.
|Рандерс
|6
|3
|1
|2
|9:6
|+3
|10
|6.
|Хельсингор
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|7.
|Силькеборг
|6
|1
|1
|4
|7:11
|-4
|4
|8.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|4:12
|-8
|2