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Орхус - Сендерийск

19.05.2018, Суббота, 17:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Плей-офф, 1/2 финала , первый матч Орхус - Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
19 февраля, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Орхус 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Орхус
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Орхус 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Сендерийск
20 тур
1 марта, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Орхус
6 тур
23 августа, пятница 20:30 Орхус 3:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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