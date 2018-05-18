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Ольборг - Нордшелланд

18.05.2018, Пятница, 19:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Плей-офф, 9 тур Ольборг - Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
2 тур
6 апреля, пятница 20:00 Нордшелланд 3:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
3 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
21 октября, пятница 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 14:00 Нордшелланд 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
1 апреля, пятница 19:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
13 тур
25 октября, воскресенье 15:30 Нордшелланд 3:0 Ольборг
3 тур
3 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
12 тур
27 октября, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Ольборг
4 тур
9 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 22:00 Нордшелланд 2:4 Ольборг
16 тур
25 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
17 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
4 апреля, четверг 20:00 Ольборг 0:1 Нордшелланд
14 тур
26 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 1:0 Ольборг
4 тур
4 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
21 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Нордшелланд
12 тур
15 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 1:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:3 Ольборг
13 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:0 Нордшелланд
7 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:0 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Ольборг
19 тур
8 марта, понедельник 21:00 Ольборг 2:1 Нордшелланд
2 тур
19 августа, среда 20:30 Ольборг 1:0 Нордшелланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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