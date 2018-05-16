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Русенборг - Лиллестрем

16.05.2018, Среда, 19:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Норвегия. Элитсериен, 10 тур Русенборг - Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:3 Русенборг
10 тур
20 мая, суббота 16:30 Русенборг 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
6 августа, суббота 19:00 Лиллестрем 3:4 Русенборг
11 тур
16 мая, понедельник 19:00 Русенборг 2:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
19 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:5 Русенборг
7 тур
9 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
3 октября, пятница 21:00 Лиллестрем 0:2 Русенборг
12 тур
9 июня, понедельник 21:00 Русенборг 3:1 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 19 7 4 51:24 +27 64
2. Мольде 30 18 5 7 63:36 +27 59
3. Бранн 30 17 7 6 45:31 +14 58
4. Хаугесунд 30 16 5 9 45:33 +12 53
5. Кристиансунн 30 13 7 10 46:41 +5 46
6. Волеренга 30 11 9 10 39:44 -5 42
7. Ранхейм 30 12 6 12 43:50 -7 42
8. Сарпсборг 08 30 11 8 11 46:39 +7 41
9. Одд 30 11 7 12 39:38 +1 40
10. Тромсе 30 11 3 16 41:48 -7 36
11. Буде-Глимт 30 6 14 10 32:35 -3 32
12. Лиллестрем 30 7 11 12 34:44 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 46:48 -2 31
14. Старт 30 8 5 17 30:54 -24 29
15. Стабек 30 6 11 13 37:50 -13 29
16. Сандефьорд 30 4 11 15 35:57 -22 23
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