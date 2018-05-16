Волеренга - Стабек

|24 тур
|30 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|4:2
|Волеренга
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|24 тур
|30 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|4:2
|Волеренга
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|27 тур
|16 октября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|4 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Стабек
|2:1
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Стабек
|2:0
|Волеренга
|7 тур
|9 мая, суббота
|21:00
|Волеренга
|0:2
|Стабек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|30
|19
|7
|4
|51:24
|+27
|64
|2.
|Мольде
|30
|18
|5
|7
|63:36
|+27
|59
|3.
|Бранн
|30
|17
|7
|6
|45:31
|+14
|58
|4.
|Хаугесунд
|30
|16
|5
|9
|45:33
|+12
|53
|5.
|Кристиансунн
|30
|13
|7
|10
|46:41
|+5
|46
|6.
|Волеренга
|30
|11
|9
|10
|39:44
|-5
|42
|7.
|Ранхейм
|30
|12
|6
|12
|43:50
|-7
|42
|8.
|Сарпсборг 08
|30
|11
|8
|11
|46:39
|+7
|41
|9.
|Одд
|30
|11
|7
|12
|39:38
|+1
|40
|10.
|Тромсе
|30
|11
|3
|16
|41:48
|-7
|36
|11.
|Буде-Глимт
|30
|6
|14
|10
|32:35
|-3
|32
|12.
|Лиллестрем
|30
|7
|11
|12
|34:44
|-10
|32
|13.
|Стремсгодсет
|30
|7
|10
|13
|46:48
|-2
|31
|14.
|Старт
|30
|8
|5
|17
|30:54
|-24
|29
|15.
|Стабек
|30
|6
|11
|13
|37:50
|-13
|29
|16.
|Сандефьорд
|30
|4
|11
|15
|35:57
|-22
|23