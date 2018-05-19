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Утрехт - Витесс

19.05.2018, Суббота, 21:45 мск Утрехт, стадион Галгенваард Голландия. Эредивизие, Финал , ответный матч Утрехт - Витесс
Первый матч: 2 - 3
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
Финал
первый матч		 15 мая, вторник 21:45 Витесс 3:2 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Утрехт 5:1 Витесс
7 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Витесс 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Утрехт 1:0 Витесс
4 тур
26 августа, пятница 21:00 Витесс 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Витесс 1:3 Утрехт
5 тур
13 сентября, воскресенье 17:45 Утрехт 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Витесс 3:3 Утрехт
11 тур
2 ноября, воскресенье 14:30 Утрехт 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Утрехт 2:1 Витесс
13 тур
9 ноября, суббота 22:45 Витесс 3:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
1 марта, пятница 23:00 Витесс 2:0 Утрехт
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Утрехт 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Утрехт 2:2 Витесс
3 тур
20 августа, суббота 20:45 Витесс 2:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Утрехт 4:2 Витесс
10 тур
24 октября, воскресенье 18:30 Витесс 1:4 Утрехт
Чемпионат Голландии (2009/2010)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Утрехт 2:2 Витесс
17 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Витесс 2:2 Утрехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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