Введите ваш ник на сайте

Динамо-Брест - Витебск

12.05.2018, Суббота, 19:30 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Динамо-Брест - Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 18:30 Витебск 2:2 Динамо-Брест
9 тур
20 мая, суббота 20:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Динамо-Брест 3:0 Витебск
15 тур
2 июля, суббота 19:30 Витебск 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Витебск 2:0 Динамо-Брест
4 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 3:2 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Динамо-Брест
12 тур
27 мая, пятница 19:00 Витебск 2:1 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Динамо-Брест 5:2 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Витебск 0:2 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 