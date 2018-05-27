Черноморец - Анжи-2

|1 тур
|19 июля, среда
|17:00
|Анжи-2
|1:1
|Черноморец
|1 тур
|19 июля, среда
|17:00
|Анжи-2
|1:1
|Черноморец
|32 тур
|25 мая, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|1:0
|Анжи-2
|16 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Анжи-2
|1:4
|Черноморец
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|1:1
|Анжи-2
|9 тур
|3 сентября, понедельник
|16:00
|Анжи-2
|0:0
|Черноморец
|24 тур
|6 сентября, понедельник
|18:00
|Черноморец
|2:0
|Анжи-2
|8 тур
|26 мая, среда
|17:30
|Анжи-2
|0:3
|Черноморец
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Армавир
|32
|24
|7
|1
|70:16
|+54
|79
|2.
|Афипс
|32
|24
|6
|2
|70:15
|+55
|78
|3.
|Чайка
|32
|17
|7
|8
|51:25
|+26
|58
|4.
|Краснодар-2
|32
|16
|6
|10
|58:37
|+21
|54
|5.
|Черноморец Нв
|32
|15
|6
|11
|45:27
|+18
|51
|6.
|Дружба
|32
|15
|5
|12
|36:46
|-10
|50
|7.
|СКА
|32
|12
|8
|12
|41:38
|+3
|44
|8.
|Спартак Нч
|32
|11
|11
|10
|36:27
|+9
|44
|9.
|Легион
|32
|11
|10
|11
|32:29
|+3
|43
|10.
|Академия им. Понедельника
|32
|12
|6
|14
|26:42
|-16
|42
|11.
|Машук-КМВ
|32
|10
|8
|14
|27:32
|-5
|38
|12.
|Биолог-Новокубанск
|32
|9
|7
|16
|28:44
|-16
|34
|13.
|Алания
|32
|8
|8
|16
|26:41
|-15
|32
|14.
|Динамо Ст
|32
|8
|7
|17
|39:69
|-30
|31
|15.
|Ангушт
|32
|7
|7
|18
|29:56
|-27
|28
|16.
|Кубань-2
|32
|7
|4
|21
|25:69
|-44
|25
|17.
|Анжи-2
|32
|6
|7
|19
|26:52
|-26
|25