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Динамо - Алания

23.05.2018, Среда, 18:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур Динамо - Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
17 тур
4 ноября, суббота 15:00 Алания 3:0 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
28 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 Алания
14 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Алания 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Динамо 4:2 Алания
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Алания 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
21 тур
26 сентября, понедельник 14:00 Алания 1:0 Динамо
5 тур
19 мая, четверг 00:00 Динамо 3:0 Алания
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Динамо 2:3 Алания
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Алания 1:0 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Алания
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Алания 2:1 Динамо
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:2 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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